Serie D, il tifo organizzato del Mestre torna nella Curva Oberdan

Serie D Girone C

Fra i tanti paradossi che ha dovuto vivere il Mestre in questi ultimi anni (ricordiamo solo l’esilio a Mogliano prima e Portogruaro poi) c’era anche questo: la curva Nord Mestre, intesa come il gruppo di tifosi più caldo, costretta da anni in curva Sud.

Al termine della riunione di ieri mattina del Comitato Per l’Ordine Pubblico, presso la Prefettura di Venezia, è stata però approvata la richiesta del cambio dei settori “Curva Baracca e Curva Oberdan”. Con l’arrivo del nuovo anno quindi, dopo un’attesa durata vent’anni, il settore più caldo del tifo arancionero potrà tornare nella sua casa naturale, dove tutto il movimento ebbe inizio: la Curva Nord- Oberdan. La nuova disposizione apporrà una serie di modifiche all’accesso del Baracca che riguarderanno anche i settori di Tribuna Centrale e Tribuna Laterale, che ben presto andremo a comunicare nei dettagli.