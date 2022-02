Venezia, da brivido: grande rimonta e tre punti d'oro dopo un gol annullato a Belotti e super extra time

Il Venezia va ad affrontare un Torino da otto giornate imbattuto tra le mura amiche: un'impresa che stuzzica mister Zanetti e che, come abbiamo visto già in passato con altri top club, ispira gli arancioneroverdi.

La partita

Come in altre occasioni, però, torna la disattenzione in fase di avvio e il Venezia dopo appena cinque minuti finisce sotto di una rete: è Brekalo a esplodere un tiro dalla distanza, imparabile per Lezzerini. Per i granata il match appare subito in discesa, il Venezia sembra intontito, ma la squadra non è nuova a recuperi importanti. Così, piano piano, macina metri e, dopo qualche aggiustamento tattico di Zanetti, al 38' confeziona un'azione da grande squadra: è Okereke a liberare Crnigoj che, dal fondo, mette un cross perfetto sulla testa di Haps: è 1-1. La prima frazione, dunque, termina con le due squadre in parità. Gli arancioneroverdi cambiano passo già nei primi secondi della ripresa e questa volta il copione di avvio è favorevole. Al 1', infatti, l'ottimo Aramu imbecca Crnigoj che prova il tiro: la sua conclusione si deposita alle spalle del portiere di casa e per il Venezia è il raddoppio. La squadra di mister Zanetti resta concentrata e prova ancora qualche incursione ma la stanchezza impedisce la dovuta lucidità sottoporta. Dall'altra parte è Belotti a provare a sfondare ma il Venezia tiene duro fino al 90' quando il gelo cala sui veneti: Belotti si libera in area e segna il momentaneo pareggio, ma l'incornata di testa secondo l'arbitro è viziata da posizione irregolare. Usufruendo del VAR il direttore di gara decide anche per un rosso a Okereke. La gara sembra infinita, si gioca praticamente un tempo supplementare dove Belotti ha almeno altre due occasioni di testa, sprecate. Alla fine dopo 14 minuti di extra l'arbitro decide che può bastare così: sospiro di sollievo per il Venezia che con tenacia si porta a casa così tre punti d'oro, confermando, anche in quel di Torino, l'ottimo carattere delle grandi occasioni.

Le interviste

Caldara a caldo spiega: «Eravamo un po' bloccati nei primi venti minuti, poi con la difesa a tre abbiamo capito come murarli e abbiamo fatto una grande prova di carattere. Ci è andata bene nel finale, per noi erano tre punti importanti. Ora dobiamo fare più vittorie possibili e portare a casa la salvezza. Fisicamente ora sto bene, è una grande soddisfazione essere qua e aiutare il Venezia».