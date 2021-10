L'AC Mestre annuncia il ritorno di Zecchin

Girone C

Serie D Girone C

Dopo le dimissioni di Stefano Sottoriva, arriva l’ufficialità sul nuovo allenatore arancionero: sarà Gianpietro Zecchin, già sulla panchina del Mestre fino alla scorsa stagione.

Un ritorno a casa

Il ritorno a casa di mister Zecchin era già nell’aria e di fatto l’accordo si è concluso in tempi brevi, ma nel frattempo l’allenatore padovano che aveva iniziato la preparazione alla Manzanese – compagine poi ritiratasi dal campionato – in questi ultimi giorni è risultato positivo al Covid e quindi costretto in quarantena.

In panchina dalla settimana prossima

Seguirà quindi la partita di domani che vedrà gli Orange impegnati al Baracca con il Levico Terme, da casa, tramite un canale interno predisposto dalla Società, mentre sulla panchina si accomoderà mister Galante. I tempi del rientro di Zecchin al campo di allenamento saranno comunicati nei prossimi giorni.