Tra Mestre ed Este finisce pari

Partono forte gli ospiti, pericolosi già al 4' sull'asse degli ex Tardivo-Segalina, con conclusione di quest'ultimo che Peixoto respinge in due tempi. I successivi minuti si trascinano invece in un eterno palleggio, a scavalcare le rispettive metà campo. Per annotare un tiro bisogna attendere il 26', col tentativo da fuori di Espinar, deviato sul fondo da un difensore. Alla mezzora, invece, una combinazione Taiwo-Zanetti con conclusione di quest'ultimo, viene respinta sul primo palo dal portiere mestrino. Sugli sviluppi del successivo corner, Abrefah mette dentro per la testata di Battistini, bloccata centralmente da Ronco. Medesima sequenza cinque minuti più tardi: cross lungo di Piccardi inusualmente spostato a destra e incornata di Battistini che finisce oltre il palo.

Tornano a farsi vivi gli arancioneri nel finale ma dopo un'incursione solitaria che lo vede resistere al ritorno di tre avversari, Segalina conclude debolmente, mentre sta cadendo a terra.

Secondo tempo

Offre decisamente di più la ripresa, inaugurata dalla fuga di Piccardi, il quale giunto sul fondo scodella un campanile sul secondo palo, con Busetto costretto ad anticipare Zanetti di testa. Sull'altro fronte, ci prova Ferchichi con un tracciante di controbalzo che sibila oltre l'incrocio. Al quarto d'ora, quindi, la rasoiata di Tardivo si spegne a lato di pochissimo. È il preludio al vantaggio ospite, propiziato al 18' dal filtrante di Villanova per Nicoloso, il quale approfitta di un'incertezza della difesa e fredda da pochi passi Peixoto. Con l'Este a trazione iper offensiva alla ricerca del pari, il Mestre avrebbe l'opportunità di chiudere il match al 27': da una palla scodellata nella propria metà campo nasce un suggerimento ancora per Nicoloso, il quale spreca incredibilmente l'opportunità, non inquadrando lo specchio dai 15 metri. Ancora una volta si rivela profetica la legge del gol sbagliato, gol subito e così alla mezzora, su cross lungo di Piccardi, l'uscita a vuoto di Ronco consente al neoentrato Florian mestrino doc di infilare di testa la porta sguarnita. Un paio di minuti dopo, il bomber giallorosso potrebbe fare addirittura il bis, con un'azione-fotocopia sugli sviluppi di un corner ma stavolta la sua inzuccata sbatte contro il palo interno. È poi Busetto ad immolarsi, cozzando a sua volta contro il legno pur di non far valicare la linea di porta al pallone. Con cinque punte atestine in campo, gli orange provano la beffa in contropiede al 39' ma il volo plastico di Peixoto si rivela decisivo nello sventare il tuffo di testa di Cabianca.