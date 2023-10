Trofeo regione di Promozione, sorteggiati i campi degli ottavi

Alla presenza delle società oggi si sono tenuti i seguenti sorteggi per la stagione 2023/2024 degli ottavi di finale del trofeo regionale di Promozione.

Qui di seguito si riportano gli abbinamenti con relativo campo di gioco per il turno che si giocherà in data 11 Ottobre - ore 20.30



1. Castelnuovo D.G. - Pedemonte



2. Atletico Città di Cerea - Belfiorese



3. Montebello Calcio 1911 – Calcio Sarcedo



4. Football Valbrenta – Galliera Veneta



5. Nuovo Monselice Calcio – Calcio Cavarzere



6. Piovese - Limena



7. Union Pro 1928 – Calcio Caerano



8. Fontanelle - X



X = attesa delibera del GS Longarore Alpina Calcio vs Alpago