Trofeo Regione Veneto di Promozione, promosso solo il Cavarzere

Solo il Cavarzere resta in corsa nel trofeo regionale di Promozione: la formazione biancoceleste batte con un tennistico 6-1 il Loreo e passa agli ottavi di finale. Niente da fare invece per la Robeganese, sconfitta di misura dall'Union Pro nello scontro diretto per il primo posto. Eliminato anche il Dolo Pianiga che, pareggiando con la Vigontina e complice la vittoria in contemporea della Piovese, chiude al secondo posto. Vincono infine Noventa e Julia Sagittaria seppur già out dai giochi.

GIRONE 9

Cavarzere - Loreo 6-1.

Classifica: Cavarzere 9, Pettorazza S. Martino 4, Scardovari 2, Loreo 1.

GIRONE 11

Vigontina S. Paolo - Dolo Pianiga 2-2.

Classifica: Piovese 6, Dolo e Vigontina 4, Saonara Villatora 3.

GIRONE 13

Union Pro - Robeganese 1-0

Ambrosiana Trebaseleghe - Real Martellago 2-1

Classifica: Union Pro 9, Robeganese 4, Ambrosiana 3, Real Martellago 1.

GIRONE 14

Noventa - Montello 5-1

Classifica: Caerano 9, Noventa 6, Istrana 3, Montello 0.

GIRONE 16

Villorba - Julia Sagittaria 0-3.

Classifica: Fontanelle 7, Julia Sagittaria 4, Villorba 3, Città di Paese 2.