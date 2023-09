Trofeo Regione Veneto, il Noventa si congeda con un largo 5-1 sul Montello

NOVENTA - MONTELLO 5-1

Noventa: G. Zamuner, Nichele, Tonetto, Daupi, Ortolan (6' st Susanna), A. Zamuner, Aliprandi (10' st Corò), Del Piero (15' st Boem), Tedone (31' st Ruffoni), Ferrarese, Palacio (31' st Telesi). All. Vianello.

Montello: Nicosia, Regazzo, Ferraiuolo, Meggiato (15' st Poloni), Zanin, Russo, Merlika (9' st Sartori), La Montanara (15' st Dal Maso), Luna (25' st Sartor), Piovesan (31' st Albrino), Panziera. All. Montemurro.

Reti: pt 15' Daupi, 22' Tedone, 38' Ferrarese, 41' Piovesan; st 25', 32' Corò.

Arbitro: Moroso di Venezia (assistenti Grossod di San Donà e Scoccimarro di Mestre).

Note: espulso al 23' Russo per somma di ammonizioni. Ammonito Tonetto, Sartor, Ruffoni. Corò. Angoli 11-2. Recuperi pt 2', st. Spettatori 50 circa.

Noventa di Piave. Il Noventa si congeda dalla coppa con un perentorio 5-1 al Montello: risultato netto per una partita piuttosto a senso unico. Eppure al 7' il Montello ha fallito un calcio di rigore che avrebbe potuto indirizzare l'incontro in tutt'altra direzione: dopodiché i neroverdi hanno preso saldamente in mano la partita, chiudendo il primo tempo sul 3-1. Nella ripresa dopo una ventina di minuti blandi l'espulsione di Russo e la doppietta di Corò hanno segnato i secondi 45 minuti.

Maglia gialloblu per il Noventa, che orfano dell'influenzato mister Vianello, si dispone con il solito 3-5-2 facendo però un ampio uso del turnover. Divisa bianca per il Montello, in campo con il 4-3-3. Al 7' gamba alta di Del Piero su Merlika, rigore netto. Dal dischetto va Luna, Zamuner si tuffa sulla sua sinistra e respinge il penalty. Il Noventa si rende pericoloso al 10' con un colpo di testa di Tedone su corner che Nicosia alza sopra la traversa. Al quarto d'ora padroni di casa in vantaggio: cross di Tonetto, respinta corta della difesa, staffilata da dentro l'area di Daupi e palla in fondo al sacco. Al 22' Zamuner per Nichele che da ottima posizione stoppa ma ci mette troppo a tirare e viene chiuso in corner. Sull'angolo seguente colpo di testa vincente di Tedone e raddoppio del Noventa. Al 26' corner a giro di Ferrarese, Nicosia si salva con qualche affanno. Due minuti dopo traversone di Daupi, mischia davanti a Nicosia, l'ultimo tocco è di Tedone e colpisce la base del palo. Al 38' cala il tris il Noventa: sgroppata sulla destra di Aliprandi, Ferrarese a centro area insacca facile. Il Montello al 41' accorcia il risultato con Piovesan al termine di un'azione manovrata nell'area locale.

Nel secondo tempo dopo un avvio fiacco all'12' occasione d'oro per Corò, il quale tuttavia da ottima posizione calcia abbastanza centrale e Nicosia respinge. Lo stesso Corò al 14' va al tiro dalla distanza, il portiere ospite respinge in tuffo. Al 23' fallo di Russo su Ferrarese, giallo e calcio di rigore: il difensore del Montello protesta e viene espulso. Dal dischetto tira Corò, Nicosia intuisce ma non ci arriva. Il numero diciotto del Noventa al 32' si mette in proprio e con una gran botta dai 20 metri infila il portiere a mezza altezza. Al 35' Zamuner in uscita salva su Albrino, bloccando la conclusione del giocatore del Montello. Cinque minuti dopo Panziera, sfruttando un pressing difensivo blando, va al tiro da buona posizione ma tira fuori. Sul ribaltamento di fronte occasione in fotocopia per Boem che però calcia tra le braccia del portiere.