Troppo San donà per il Montello

Basta il primo tempo al Sandonà per regolare il Montello. I trevigiani fanno lo loro gara, anche se non riescono mai impensierire i sandonatesi. Anche dopo aver subìto il raddoppio la linea verde di Visentin si mette dietro la propria metà campo con l'intento di aspettare i sandonatesi. Primo tempo a viso aperto. È il Sandonà a spingersi in avanti alla ricerca della rete al 9' con la punizione di Fortunato che scalda i guantoni di Vallarelli. Il Montello risponde al 15': errato passaggio di Scroccaro, la palla è intercettata da Figallo che prolunga per Poloni, ma lo stesso Scroccaro in recupero ci mette una pezza. Il Sandonà rompe gli indugi al 22'. Assist di Donadello per il capitato Fortunato, che si presenta in area e trafigge l'estremo trevigiano. Dopo due giri di lancette il Sandonà è vicino al raddoppio con Manente ma nulla di fatto. Il Montello si fa vedere al 34' con due occasioni in rapida successione: dalla distanza prima prova Uliana, respinto da Memo e sulla ribattuta insiste Poloni che costringe Memo a distendentesi. Il Sandonà risponde raddoppiando, azione insistita in area con Fortunato che cerca di districarsi tra tre difensori biancoblu, Mazzon fa sua la sfera a distanza ravvicinata e gonfia la rete. I padroni di casa prendono in mano le redini del gioco, si rivedono al 45' con la punizione di Fortunato per la deviazione sottoporta di Abcha ma il secondo palo si oppone al difensore.

Secondo tempo

Nella ripresa la gara la fa il Sandonà. Al 13' cross di Mazzon per l'accorrente Scroccaro che tira sbilanciato e scheggia la traversa, al 21' Mazzon arpiona la palla in area ma calcia debolmente, Vallardelli blocca senza difficoltà. Al 26' punizione insidiosa di Fortunato ma l'estremo biancoblu respinge con i pugni. Al 37' corner di Fortunato, Vallarelli salva in due tempi e al 38' insiste Santo dal fondo, ma nulla di fatto.