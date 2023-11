TRV Prima Categoria: il San Stino batte il Galaxy, eliminato lo Stra

Si sono disputati ieri sera gli ottavi di finale del Trofeo Regione Veneto di Prima Categoria. Colpo del San Stino che si è imposto 2-1 sul campo del Galaxy: decide la doppietta di Pavan, non basta ai padroni di casa la rete di Checchin. La squadra di mister Benetti ai quarti incontrerà il Cappella Maggiore Fregona, servirà però il sorteggio del campo in quanto entrambe hanno giocato in trasferta l'ultimo turno. Niente da fare invece per lo Stra Riviera del Brenta, travolto 5-1 dallo Sport Project: di Marcato la rete della bandiera.

Di seguito i risultati al completo: