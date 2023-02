TRV Promozione, Julia Sagittaria e Favaro in semifinale

Promosse alle semifinali del Trofeo Regione Veneto di Promozione Julia Sagittaria e Favaro, le due squadre veneziane rimaste in gara passano al penultimo atto della competizione.

Nel match giocato alle 14.30 la Julia ha ragione dei vicentini del Chiampo per 1-0. I concordiesi hanno fatto la partita, esercitando un predominio territoriale per trequarti di gara. Il Chiampo è stato più propositivo nei primi venti minuti, ma anche in questo frangente la Julia non ha mai rischiato nulla. I concordiesi, invece, sono stati artefici di una buona seconda parte di primo tempo. La Julia ha continuato a dettare i tempi della contesa anche nella seconda frazione, sebbene faticando a trovare adeguato spazio tra le maglie difensive locali. Questo sino al 33’, quando Sutto ha finalizzato una gran giocata avviata da Biasi Manolache dalla sinistra e prolungata di testa da Cervesato al limite dell’area per l’autore del gol, il quale ha girato splendidamente al volo dove Fracasso non è potuto in alcun modo arrivare.

Un ottimo Favaro nella partita della sera ha battuto 2-0 l'Aurora Rivereel, altra formazione vicentina. Una prova convincente della squadra biancoverde Al 16' il vantaggio: cross di Rizzato e deviazione vincente sottomisura di Essombe. Al 39' sfiora il raddoppio Cammozzo con un tiro dai 15 metri su cui salva tutto Canacci. Nella ripresa esce la squadra ospite che però nel concreto non crea granchè. A due minuti dalla fine Siega in contropiede chiude i conti e qualificazione.

Le semifinali oltre a Favaro e Julia Sagittaria vedranno impegnati i trevigiani del Caerano e i veronesi dell'Audace: andata il 1° marzo, ritorno il 29. Nei prossimi giorni saranno sorteggiati gli abbinamenti.