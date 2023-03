TRV Promozione, la Julia pareggia la semifinale d'andata

JULIA SAGITTARIA - AUDACE 1-1



GOL: pt 21’ Morassut, st 24’ Marcolini,



JULIA SAGITTARIA: Manente, Sandoletti, Buttò (st 25’ Turchetto), Prampolini (st 41’ Zottino), Flaborea (st 44’ Sartori), Biasi Manolache, Morassut , Sutto, Ndiaye, Pavan (st 32’ Ferri), Cervesato (st 46’ Brichese). All. Giro.



AUDACE: Momodu, Facchinetti, Ballini, Pia (pt 29’ Stavaracchi), Ferrari (st 32’ Mungo), Rigo, Abedi (st 6’ Dalla Mura), Leoni, Ottocento (st 18’ Marcolini), Herber, Calabrese (st 20’ Bonazzi). All. Biroli.



ARBITRO: Manzardo di Schio



Espulso al 22’ st Ndiaye per fallo di reazione. Ammoniti Biasi Manolache, Buttò, Sutto, Fachinetti, Leoni, Ferri. Recupero: pt 2’, st 6’. Julia Sagittaria e Audace finisce in parità, rimandando ogni verdetto alla gara di ritorno dove, però, servirà una ben altra prestazione. Sino al 20’, con le due compagini in preda ad una certa frenesia a scapito della precisione, succede poco o niente. Ma alla prima conclusione indirizzata nello specchio della porta, la Julia passa. La firma è di Morassut, che servito in profondità da un’intuizione di Cervesato, si fa beffa del portiere con un preciso pallonetto. L’Audace prova a reagire, ma l’unica insidia del primo tempo viene portata al 43’ da Stavaracchi, il quale manca la deviazione di testa su un cross proveniente dalla sinistra. In avvio di ripresa, i veronesi producono il loro massimo sforzo. La Julia soffre, stringe i denti. Al 18’ usufruisce di una ripartenza che Sandoletti conclude di poco lontano dai pali. Julia in dieci dal 22’ per l’espulsione di Ndiaye: l’episodio galvanizza ulteriormente l’Audace che trova il pareggio subito dopo, al termine di una pregevole azione corale che viene finalizzata dal nuovo entrato Marcolini. Nel finale brividi ulteriori per i concordiesi, quando Ottocento manca il bersaglio da posizione favorevole.