TRV Promozione, ecco i sorteggi di Favaro e Julia

Si sono svolti stamattina presso la sede del CRV i sorteggi per stabilire gli abbinamenti e i campi delle semfinali del Trofeo Regione Veneto di Promozione.



Il Favaro ha pescato i trevigiani del Caerano, sesti nel girone E, mentre la Julia Sagittaria è stata abbinata ai veronesi dell'Audace, ottavi nel girone A.

Entrambe le squadre giocheranno il match d'andata in casa mercoledì 1° marzo, il ritorno sarà invece il 29. La finale è in programma per il 12 aprile.