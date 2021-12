Tutti zitti parla Serena

"Sento il dovere, in qualità di Presidente di questa prestigiosa e storica Società, anche dopo aver "assaporato" da vicino l'affetto dei nostri tifosi, di dire due parole?.Il momento è difficile, lo vediamo tutti. Da quando sono al Mestre, non ho ricordi simili. Oggi dopo la partita sono sceso negli spogliatoi, ma non a distribuire strette di mano o pacche sulla spalla come sono solito fare, ma a ricordare ai ragazzi chi siamo, chi sono, e ribadire in maniera molto chiara che volenti o nolenti, le cose devono cambiare a tutti i costi!

Chiudere bene l'andata

Ora mancano quattro partite alla fine del girone di andata e mi aspetto altrettanti risultati utili. Non cancellerebbero comunque l'inizio così negativo, ma servirebbero a capire chi veramente merita di indossare questa maglia!

Non riuscire a fare due passaggi di seguito, non saltare mai l'uomo, inquadrare una sola volta in 95 minuti la porta avversaria e vedere squadre che, con tutto rispetto, faticherebbero a giocare in Eccellenza venire al Baracca e metterci sotto, è una cosa indegna, è una cosa che non può più succedere. Si può perdere - certo - ma c'è modo e modo per farlo. Essere "terra di conquista" per chiunque, non può andare più bene!

Le scuse

Oggi posso solo chiedere scusa ai tifosi, alla città che rappresentiamo e lavorare seriamente e velocemente, per ribadire che noi siamo il Mestre e di questi colori andiamo fieri. Preciso inoltre che la volontà di questa Società è quella di rimanere in questa categoria, almeno fino a quando anche nel Comune di Venezia ci potrà essere uno stadio serio, e che si consenta non solo al Venezia ma anche al Mestre di poterci giocare. In modo da dare la possibilità di coltivare obiettivi e progetti sportivi più importanti e più meritevoli, degni di una città di oltre 200.000 abitanti. Il Comune da qui ai prossimi anni, ha un'opportunità e mi auguro che chi è al timone oggi e in futuro, la sappia gestire con saggezza, lungimiranza ed equità. Noi oggi stiamo facendo quello che le strutture ci permettono di fare.

Il futuro

Al contempo lavoriamo per far crescere - e bene - il nostro Settore Giovanile, tartassato da 50 anni di disgrazie sportive o prive di continuità e serietà. Per farlo serve rimanere almeno in questa categoria e fin quando ci sarò - che i tifosi lo sappiano - farò di tutto per mantenerci almeno a questo livello. E appena le condizioni locali ce lo consentiranno, puntare ai professionisti senza limiti, con un progetto serio, duraturo e che coinvolga tutta la città. Questo è l'obiettivo del mio Mestre, partito anche questa estate con le migliori intenzioni, investendo un budget importante per la categoria. Le difficoltà che riscontriamo sin dall'inizio non rappresentano le aspettative di questa Società, di questa dirigenza. Sappiate - e concludo - che tutti devono sentirsi in discussione, nessuno escluso. Come ho detto, già da domenica a Montebelluna c'è la possibilità di dimostrare chi si merita o meno di indossare la nostra maglia! Ai tifosi dico: abbiate fiducia e ancora un po' di pazienza perché tutti insieme ne usciremo!!!"