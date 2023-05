Un minuto di silenzio prima delle partite per le vittime dell'alluvione in Emilia Romagna

Il Presidente Federale FIGC, Gabriele Gravina, ha disposto l’effettuazione di un minuto di raccoglimento prima delle gare di tutti i campionati che si disputeranno da domani (19 maggio) e per l’intero fine settimana, in memoria delle vittime dell’alluvione nella Regione Emilia Romagna.

Un modo, per tutto il mondo del calcio, d'essere vicini alle famiglie delle persone che sono mancate e a tutta la Regione Emilia Romagna per quello che sta passando in queste ore di grandissima difficoltà.