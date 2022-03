Un San Donà non brillante non va oltre il pari

Al 3' punizione di Dordit, tocca la barriera che la devia e per poco non beffa Memo, palla in corner. Batte Alvarez col destro a rientrare, la palla danza in area piccola, poi la difesa sbroglia. Risponde il San Donà al 17' con un tentativo velenoso di Mazzon che si conclude alto sopra la traversa. Mentre al 20' ancora corner di Alvarez, incornata di Ghosheh fuori dallo specchio. Al 26' bella azione dei locali con Tagliapietra che trova un pertugio a destra, palla in mezzo per Serafin che due passi all'interno della linea d'area prova la mezza rovesciata di destro, palla fuori ma di poco. Al 34' la Liventina perde palla in mezzo al campo, ecco dunque il break del San Donà con Fortunato che piglia il pallone, avanza vdenti metri, osserva il piazzamento di Lorello e prova la conclusione dai venti metri: il suo destro finisce alto sopra la traversa. Al 45' corner dalla destra, la palla danza sulla linea, gli ospiti dicono che il pallone è entrato: non è dello stesso avviso il direttore di gara che fischia fallo in attacco. Il primo tempo si chiude qui, con le due formazioni che giocano su buoni ritmi per tutta la frazione.

Secondo tempo

Nella ripresa i due tecnici iniziano senza cambi e con i moduli visti nei primi 45'. All'8' cross dalla destra di Cadamuro, la palla rimane nel cuore dell'area biancoverde ma alla fine la difesa riesce a sbrogliare. Il San Donà alza il baricentro di una decina di metri e costringe i locali nella propria metà campo per almeno una decina di minuti. Poi la Liventina riesce a uscirne. Al 12' da un'azione elaborata sulla sinistra, sfociata con un corner di Dordit, la palla arriva dapprima a Serafin e poi a Tagliapietra che col destro spara dai 16 metri, respinge Memo. Al 26' da un corner Momentè in area piccola prende il tempo al marcatore diretto e con la testa la indirizza bene, ma la difesa si rifugia in corner. Poco dopo Bodo fa uscire l'attaccante Dordit per il difensore Benedetti, che si piazza in mezzo al campo (il modulo diventa 4-5-1) e appena entrato si prende un giallo.

Spettacolare la punizione di Fortunato al 42': il suo destro di prima sibila sotto il sette alla sinistra di Lorello che al volo mette in corner con le dita. Dopo 5' di recupero, la gara finisce a reti bianche.