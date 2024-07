Union Clodiense, a centrocampo arriva Luca Maniero

L’Union Clodiense comunica di aver acquisito, a titolo definitivo dall’Adriese, le prestazioni sportive del giocatore Luca Maniero. Centrocampista classe 1998, è cresciuto nel settore giovanile del Cittadella, squadra con cui ha debuttato in Serie B. Ha giocato poi con Imolese e Adriese, società ultima con la quale ha collezionato 116 presenze.



Queste le parole del DS Alberto Cavagnis: “Luca è un giocatore che conosco molto bene e che arriva qui in un momento molto positivo della sua carriera. In questi anni è stato bravo a prendere consapevolezza delle sue doti e delle sue caratteristiche. Entra in questo ambiente con il giusto spirito e sono sicuro che la sua persona e le sue qualità ci daranno grandi soddisfazioni”.

Benvenuto in granata!