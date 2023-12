Union Clodiense, Boscolo Bielo: " Restiamo con i piedi per terra"

L'Union Clodiense batte anche il Chions e si conferma con un solidissimo primato a fine girone d'andata: con ancora 90 minuti da giocare i granata sono a +9 sul Treviso. Il presidente Ivano Boscolo Bielo ha così commentato:

"E' stata un partita sofferta come sapevamo, loro erano ben messi in campo. Sono le partite che vivo in modo particolare, mi danno grande soddisfazione quando si vincono. Abbiamo fatto un altro passetto in avanti, continuiamo a ragionare partita per partita. Domani è l'ultima partita prima di riprendere il 7 gennaio con lo scontro diretto con il Treviso a cui vogliamo arrivare nella miglior posizione possibile. Abbiamo un bel gruppo, i ragazzi sono seri e professionali: non c'è motivo di intervenire sul mercato, siamo a posto così. Restiamo con i piedi per terra, bisogna essere molto equilibrati".