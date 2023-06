Union Clodiense, il settore giovanile al centro del progetto

Novità molto importante per tutto il Settore Giovanile dell’Union Clodiense Chioggia Sottomarina.

L’Union Clodiense Chioggia Sottomarina, è la squadra della Città di Chioggia e portatrice della grande tradizione granata nonché fortemente riconosciuta come la squadra della città dagli addetti ai lavori; Per questo aspetto in un’ottica di sinergia e continuità con la Prima Squadra, Il Direttore Sportivo Alberto Cavagnis, il Mister Antonio Andreucci e tutto lo staff Tecnico (Alessandro Ballarin, Ivano Rossetti e Dario Penzo) a partire dalla prossima stagione sportiva 2023/2024 saranno parte integrante della gestione tecnica delle squadre appartenenti al settore giovanile di codesta società.

L’obiettivo principale, che può rappresentare anche una parola chiave è quello di avere il settore giovanile al centro del progetto con l’adozione univoca tra prima squadra e settore giovanile di:

? stessa metodologia nella conduzione degli allenamenti e delle gare con l’adozione di un programma mensile unico per tutti gli allenatori;

? supervisione dei responsabili della prima squadra nella gestione delle formazioni;

? supporto tecnico da parte di tutto lo staff;

? il rispetto delle regole comportamentali;

Ci sarà una forte unione di intenti tra Prima Squadra e Settore Giovanile che prevederà il potenziamento delle formazioni granata in un’ottica di apprendimento continuo e spirito di divertimento. Il messaggio forte e chiaro sarà che non c’è Prima Squadra senza un settore giovanile e non ci sarà un Settore Giovanile senza una Prima squadra.