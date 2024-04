Union Clodiense in Serie C, la soddisfazione del presidente Boscolo Bielo

Non è ancora finita l'euforia in casa Union Clodiense dopo la vittoria per 2-1 sulle Dolomiti Bellunesi che ha significato la vittoria del campionato: come dare torto al popolo granata che ha festeggiato il ritorno tra i professionisti dopo ben 47 anni. Un traguardo costruito nel corso degli anni dalla società del presidente Ivano Boscolo Bielo che ha così espresso la propria gioia:



"Con orgoglio ed emozione possiamo finalmente dirlo, siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo prefissato qualche anno fa, e sono felice di essere il presidente, chioggiotto, che dopo 47 anni ha portato la squadra della città in serie C. Con lavoro, sacrificio e umiltà si possono raggiungere grandi risultati. Ci tengo a ringraziare tutti i giocatori, un gruppo di bravissimi ragazzi, il mister Andreucci, tutto lo staff della società, i tantissimi tifosi in particolare gli ultras che ci hanno sempre sostenuto… si vince tutti insieme, ognuno con il proprio contributo. Infine ringrazio il sindaco e l’amministrazione comunale che è sempre stata al nostro fianco. Tutta la città di Chioggia ha vinto. Grazie a tutti. Ci vediamo allo stadio Aldo e Dino Ballarin domenica 21 aprile per continuare la grande festa. Sempre Forza Union Clodiense Chioggia!"