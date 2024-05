Union Clodiense, in Serie C si giocherà a Legnago

La stagione 2024-2025 vedrà l'Union Clodiense ai nastri di partenza della Serie C dopo quasi mezzo secolo di assenza ma, almeno per le prime giornate, i granata non potranno giocare allo stadio "Aldo e Dino Ballarin".

L'impianto di Chioggia deve infatti subire un'importante serie di lavori che lo rendano a norma per i campionati professionistici e non sarà pronto quantomeno prima di ottobre, se non dopo visto che finora . Il 4 giugno le società devono presentare domanda di iscrizione alla Serie C e l'Union Clodiense dovrà indicare il terreno di gioco per la stagione 2024-2025: l'impianto prescelto sarà lo stadio "Mario Sandrini" di Legnago, come confermato dal presidente Ivano Boscolo Bielo negli scorsi giorni. L'impianto sportivo del club veronese può ospitare 2152 spettatori tra la tribuna centale e il settore ospiti.