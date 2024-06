Union Clodiense, primo colpo per la Serie C: arriva il difensore Riccardo Nessi

Dopo le tante partenze, per l'Union Clodiense è pronto il primo colpo in vista della Serie C: i granata hanno infatti definito l'arrivo del difensore centrale Riccardo Nessi, 24enne della Virtus Ciserano Bergamo. Manca ancora ufficialità ma l'acquisto si può ormai definire per fatto.

Nato a Seriate nel 2000, alto 1 metro e 90 è cresciuto nel vivaio della società bergamasca con cui debutta nel 2018. Nella stagione 2019-2020 viene girato in prestito allo Scanzorosciate dove trova continuità e gioca 27 partite. Ritorna così ai rossoblu, affermandosi come uno dei pilastri della squadra e indossa spesso la fascia di capitano. Nell'ultima stagione arriva la definitiva esplosione con 35 presenze e ben 8 reti.