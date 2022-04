L'Union rallenta

L'inizio è di marca padovana anche se il primo sussulto, al 4', vede protagoniste le punte d'appoggio lagunari Ndreca e Casarotto con quest' ultimo che mette di poco fuori. L'attacco dei padroni di casa è molto temibile e Cardellino mostra di essere ancora molto abile sullo stretto : conclusione fulminea all'interno dell'area di rigore ma la risposta con i piedi di Passador è eccellente. Padovani come sempre manovrieri per mettere in pratica il credo del proprio trainer, granata che per rimanere compatti devono accorciare il proprio raggio d' azione ma, addirittura con Di Maira, si rendono pericolosi in ripartenza in una fulminea azione che avrebbe potuto portare anche il gol: sfera per Ndreca che smista per Casarotto e tiro di poco fuori. Sul capovolgimento di fronte c' è il primo episodio importante della partita: Mboup commette fallo su Rubbo ed è calcio di rigore che Passador para all'ex Rivi. I padroni di casa non subiscono il colpo e, ancora sullo stretto dell'area, Cardellino si esalta e trova una risposta all'altezza da parte di Passador che nulla può al 37' sul tocco in mischia di Rubbo. Il tempo si chiude con una punizione di Finazzi controllata da Plechero.

Secondo tempo

Nei primi 15' della ripresa i subentrati Marcolin e Serena aumentano il possesso palla della vice capolista che ottiene il pari al 20': è Cuomo a trovare il tempo tra una selva di gambe per il tocco vincente. Il vantaggio padovano sembra cosa fatta al 24' ma Rivi non riesce a centrare la porta. Buongiorno, De Angelis, Kaptina sono i cambi dettati dalla speranza di vincere la partita da parte di mister Andreucci, le occasioni sono 4 : Mboup di testa su cross di Fasolo, Buongiorno alto imbeccato da Serena, De Angelis alto al 41', Fasolo dal limite al 44'. Marcolin è l' ultimo ad alzare bandiera bianca, ma è solo pari.