Union Clodiense: Romano al Pineto

E' ufficiale: Giacomo Romano al Pineto Calcio

Il saluto della squadra

Questo il commiato del club: "A Giacomo vanno i nostri più grandi ringraziamenti per la grande professionalità e il comportamento impeccabile fino all'ultimo secondo della sua parentesi in maglia granata, che lo hanno visto contribuire all'ottima prima parte di campionato. A Giacomo va il nostro grande in bocca al lupo per il proseguo del campionato e della propria carriera sportiva".