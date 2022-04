L'Union Clodiense espugna il Baracca

Primo tempo intenso e di qualità, con prevalenza arancionera. Al 9', errore di Calcagnotto sulla trequarti sinistra, Segalina prende palla, smista a destra verso Tardivo che tira dal vertice destro dell'area piccola, Cuomo sventa in scivolata. Al 16', altro break di Segalina, Nicoloso in assistenza restituisce al collega di reparto, ma Finazzi recupera e disturba la sua conclusione. Al 26', errore in disimpegno di Boscolo Bisto, Segalina affonda, evita Calcagnotto e si presenta davanti a Passador che in uscita neutralizza il tiro a rete. Al 28', contropiede di Segalina, nuova penetrazione in area ospite, ennesima, provvidenziale e risolutiva escursione fuori dai pali di Passador. Al 31' l'Union esce dalla garitta: Cuomo serve Serena che smista a sinistra per Fasolo il cui cross dal fondo sul secondo palo trova pronto al colpo acrobatico Buongiorno, la risposta di Ronco d'istinto è decisiva. Al 34' Nicoloso spalle alla porta sulla linea dei 16 metri libera di tacco Segalina il cui tiro dal vertice sinistro dell'area piccola coglie in pieno la base del palo opposto.

La ripresa

Nella ripresa, il ritmo cala leggermente, ma i botta e risposta continuano. L'Union rischia al 9' su tiro-cross da sinistra di Fabbri, poco oltre il secondo palo. Il Mestre trema la 31' su colpo di testa di Calcagnotto salvato sulla linea da Segalina, ma capitola al 50': cross da sinistra di Tinazzi, uscita incerta di Ronco, palla a Ndreca dalla parte opposta dell'area a servire in mezzo Buongiorno che tutto solo a porta vuota insacca. Al Mestre non rimane che masticare amaro, mentre l'Union Clodiense torna a insidiare la testa della classifica.