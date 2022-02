Union passa di misura

Cartigliano che inizia in favore di vento e questo aiuta notevolmente lo svolgimento delle operazioni d' attacco : al 10' de Angelis, nel tentativo di liberare l' area, indirizza pericolosamente il pallone verso la propria porta e colpisce il palo ; sulla respinta è sfortunato Boudraa che non concretizza. Al 12' una velenosa punizione di Miniati impegna Passador che mette in corner: taglio perfetto sul primo palo di Di Gennaro che, anticipando tutti, colpisce il legno. L' Union Clodiense fatica a reagire facendo presagire che nella ripresa qualche cambio, e soprattutto il vento a favore, avrebbe in ogni caso fatto cambiare il volto della partita: non è stato invece così, non solo a causa del vento che ha diminuito il proprio impeto, ma anche per la bravura dei vicentini che hanno saputo mantenere in mano il pallino del gioco.

La ripresa

Al 9' un bel tiro di Tinazzi, poco dopo l' inserimento di Calabrese che ha portato imprevedibilità sulla corsia di sinistra e immediato alzamento del baricentro del gioco, accentuato, 3' dopo, anche dall' ingresso di Buongiorno. I granata vanno vicini al gol al 26' con un palo colpito da Calabrese e con Di Maira che non riesce a centrare la porta. Kaptina e Duse non riescono a creare superiorità con il proprio palleggio anche perchè il Cartigliano è veloce nel sistemare il proprio assetto tattico e si affida allo schermo assicurato da Appiah e Romagna. Andreucci inserisce Finazzi per aumentare lafantasia e al 38' arriva il gol: calcio di punizione a rientrare di Calabrese, deviazione all' interno dell' area piccola di Mboup, sfera che carambola sul palo e, dopo la ribattuta, Di Maira che insacca. La gioia granata è immensa anche se il Cartigliano non si arrende e, nel finale, Barzon impegna seriamente Passador. I granata vincono ed è ancora una bella domenica.