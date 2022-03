Union vince ma resta seconda

Più costruzione del gioco da parte dei padroni di casa, ma anche il modulo messo in atto da Moras ha fatto risaltare l' equilibrio tattico soprattutto con i tre di centrocampo, Poletto-Forestan-Agnoletti, che si alternavano in cabina di regia davanti alla difesa ed erano spesso, in particolare Forestan, a supporto di un tridente molto elastico composto da D' Apollonia-Rocco-Bussi. Mister Andreucci propone il 4-2-3-1 scegliendo Duse e Serena come impostatori davanti alla difesa, Ndreca-Casarotto-Calabrese operano a pochi passi da Buongiorno che spesso in area sembra anche isolato ma riesce a creare ugualmente quella densità di presenza che genera preoccupazioni ai due centrali difensivi : su di lui, aggiungiamo, il fallo da rigore dopo uno spostamento sul versante sinistro. Calcagnotto e Cuomo tengono unito il reparto arretrato conoscendo l' abilità dei friulani sulle corsie laterali: all' 11' è proprio Rocco a trovare lo spazio sul versante di destra ma il suo invito scorre tutta l' area piccola senza che Bussi lo possa deviare in porta. Forestan staziona spesso al limite dell' area anche per poter liberare il suo tiro e per potersi inserire : operazione che riesce al 34' ma Passador respinge di piede. L'azione più nitida si verifica al 45' con tiro di Brigati messo in angolo dal numero 1 granata.

Il secondo tempo

Tutta altra musica nella ripresa : Duse calcia a sorpresa e la traiettoria a scendere del suo tiro impegna seriamente Barlocco che poco dopo rimane immobile sul colpo di testa di Cuomo che sfiora il palo. I granata rischiano grosso al 4': Brigati ammortizza bene un pallone di testa per Forestan che, a pochi passi dalla porta, calcia addosso a Passador in disperata uscita. Al 12' si decide la partita : spinta in area di Brigati su Buongiorno proprio sotto gli occhi di Catanzaro che indica il dischetto. Il Cjarlins concede qualche spazio e i granata cercano il raddoppio. Al 21' grande azione di Buongiorno e assist per Casarotto che mette fuori di poco, al 27' traversa di Serena, al 42' Kaptina di testa.