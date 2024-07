Unione Clodiense, per l'attacco ecco Thomas Scapin

L’Union Clodiense comunica l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Thomas Scapin. Attaccante classe 2002, ha giocato nella Primavera del Cittadella, in Serie D con Campodarsego e Cartigliano. Nell’ultima stagione, in C con l’Olbia, ha giocato 26 partite senza tuttavia mai andare in rete.



“E’ un profilo giovane che abbiamo voluto fortemente fin dall’inizio” queste le parole del Direttore Sportivo Alberto Cavagnis. “E’ un ragazzo che ha ampi margini di miglioramento e siamo convinti che questa sia per lui un’occasione per dimostrare il suo valore. Confidiamo sia nel suo atteggiamento propositivo che nelle sue qualità di giocatore”.