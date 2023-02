Arriva la Spal di De Rossi: il confronto con mister Vanoli

Il Venezia sabato alle 14 affronterà la Spal, squadra ferma a pari punti in classifica. Interessante il duello tra i due allenatori, Paolo Vanoli da una parte e Daniele De Rossi dall'altra, entrambi al debutto in serie B.

Il confronto

Paolo Vanoli e Daniele De Rossi non si sono mai incontrati nella loro carriera da allenatori: entrambi debuttano in questa stagione nel campionato di Serie B e non erano sulle rispettive panchine in occasione del match di andata. Migliori, al momento, i parziali di successo di mister Vanoli, con una percentuale di vittorie del 36,4% rispetto al 20% di De Rossi e una media di punti a partita di 1.36, contro l’1.00 secco del campione del mondo. Mister Vanoli ha ormai rodato il 3-5-2 con il Venezia, modulo usato anche nelle ultime tre sfide, mentre Daniele De Rossi sembra prediligere il 3-4-2-1, con Moncini e Rabbi ad alternarsi come prime punte e, a partire dall’ultima partita contro il Bari, Nainggolan a debuttare nel ruolo, da subentrato. Gabriele Moncini della SPAL è uno dei quattro giocatori in questo campionato ad aver segnato almeno cinque gol e fornito almeno cinque assist, assieme a Cheddira, Morutan e Vázquez. Con Walid Cheddira e Matteo Brunori primi a pari merito nella classifica marcatori (13 reti), con 9 gol Joel Pohjanpalo insegue la vetta in solitaria, per il momento, avendo staccato di una lunghezza il diretto concorrente Massimo Coda.