Vanoli presenta Venezia-Parma: "La partita va giocata senza pressioni e con serenità"

Alla vigilia della nona giornata di Serie B 2023/24, che vedrà il Venezia affrontare il Parma allo stadio Pier Luigi Penzo domani alle ore 16:15, il tecnico arancioneroverde Paolo Vanoli ha analizzato il momento della squadra e l’avversario.



“Prima di cominciare, volevo esprimere la mia vicinanza a tutte le famiglie delle vittime del tragico incidente di Mestre. La partita di domani va giocata senza pressioni e con serenità accompagnati dalla spinta dei nostri tifosi che ancora una volta arriveranno in tanti e bisogna ringraziarli per il sostegno. Il campionato è lungo e noi non siamo stati costruiti per vincerlo ma per poter fare meglio dell’anno scorso. Non dovremo commettere gli stessi errori fatti col Palermo, le grandi squadre sanno colpire al momento giusto. Con l’arrivo di Gytkjaer ed Olivieri in attacco abbiamo più alternative a livello tattico che ci possono risultare molto utili come ad esempio lo schieramento a due punte che mi è sempre piaciuto. Noi non dobbiamo perdere l’entusiasmo per quanto fatto fino ad ora, sappiamo che la differenza a volte la fanno gli episodi e non sempre il gioco espresso. Il Parma è una squadra molto forte, bisogna fare i complimenti per il progetto che stanno portando avanti hanno lavorato con pazienza e i risultati si vedono. Allenare il Venezia per me è quasi un sogno, è la squadra che mi ha regalato l’esordio nei professionisti da calciatore. I tifosi vogliono che questa maglia venga sudata ed onorata e noi dobbiamo fare innanzitutto questo. Sicuramente affrontare il Parma per me è emozionante visto il mio passato lì, ringrazierò sempre il club e i suoi tifosi. Venezia e Parma rappresentano l’inizio e l’apice della mia carriera. Voglio che i miei giocatori credano sempre nel lavoro perché prima o poi potrebbe arrivargli un’occasione che può svoltare la carriera come successo a me.“