Venezia, Altare in conferenza stampa: "Sarà un campionato lungo e impegnativo"

Il difensore Giorgio Altare, arrivato a Venezia nello scorso agosto dal Cagliari, è intervenuto davanti ai microfoni ieri pomeriggio presso la sala stampa di Ca’ Venezia.



“Sono venuto a Venezia con la voglia di dimostrare quanto valgo e di dare il mio contributo alla squadra compresi tutti i giovani compagni. La rosa è composta da un bel mix di giocatori esperti e ragazzi promettenti, spesso mi chiamano il ”gigante buono“ perché ovunque vada voglio sempre mettermi a disposizione dei compagni e del team cercando di portare la mia esperienza, seppur io sia ancora giovane. L’obiettivo è sempre quello di migliorarmi lavorando giorno dopo giorno. Nella mia carriera ho giocato sia nella difesa a tre che in quella a quattro quindi sono a disposizione dell’allenatore ovunque voglia posizionarmi. Sarà un campionato lungo e impegnativo, incontreremo sicuramente degli ostacoli ma l’importante sarà superarli con la mentalità giusta affrontando partita dopo partita. Ho affrontato il Venezia nella stagione scorsa con il Cagliari e la reputavo già allora una squadra forte con l’arrivo di Mister Vanoli, anche questo aspetto mi ha convinto a venire qui. I tifosi arancioneroverdi, che sono arrivati in molti anche in occasione della presentazione della squadra, ci supportano sempre e a noi fa molto piacere la loro vicinanza. Il cambiamento di vita e di lavoro è stato difficile ma ora sto bene qui e sono sicuro che andrà sempre meglio lavorando tutti i giorni con i miei compagni.“