Un rigore condanna il Venezia in casa: il Bari vince 1-2 e passa in testa

Il Venezia al Penzo riceve il Bari cercando di ripetere l'ottima prova vista contro il Cagliari.

La partita

Il primo tempo, in realtà, non regala troppe emozioni: le due squadre si studiano, faticano a costruire azioni rilevanti e quando lo fanno è sempre l'ultimo passaggio a mancare di efficacia. Così il primo tempo si chiude a reti inviolate senza vere e proprie occasioni. Nella ripresa, invece, bastano 25 secondi al Bari per cambiare il tabellino: nella primissima azione, infatti, Bellomo apre per Cheddira che serve Antenucci. Il giocatore non fallisce e centra lo 0-1. I pugliesi acquistano consapevolezza e in altre due occasioni sfiorano il raddoppio complice il solito Cheddira: gli arancioneoverdi riescono a sventare entrambe le opportunità. Al 70' il Venezia cambia ritmo e si vede: da corner è Ceccaroni a incornare, trovando il pareggio. All' 83' l'episodio che cambia la gara: Joronen stende Cheddira in area, per l'arbitro è rigore. Dagli undici metri l'attaccante non sbaglia e fa 1-2. Nel finale è Pierini a tentare di pareggiare i conti ma la retroguardia avversaria fa muro e salva il risultato.

Interviste

Mister Javorcic a fine partita: «Da domani ci rimbocchiamo le maniche e cerchiamo di fare lo step per vincere questo tipo di partita. Abbiamo controllato bene il ritmo nel primo tempo, abbiamo tenuto possesso e fatto in modo che la ripartenza fosse meno efficace. Nel secondo tempo dopo il gol la squadra ha saputo accelerare. La squadra sta crescendo da un punto di vista fisico, dal modo di stare in campo. Gli episodi negativi ci sono ma siamo pronti a fare questo salto per portare punti in casa».