Il Venezia continua a sognare: 2-1 al Catanzaro e secondo posto in classifica

VENEZIA - CATANZARO 2-1

Venezia (4-4-2): Bertinato, Candela, Altare, Modolo, Sverko (29' st Dembelè), Pierini (19' st Zampano), Tessmann, Busio, Ellertsson (20' st Bjarkason), Johnsen (44' st Lella), Pohjanpalo (29' st Gytkjaer). All. Vanoli.

Catanzaro (4-3-3): Fulignati, Situm (28' st Katseris), Brighenti, Krajnc (43' st Biasci), Veroli (28' st Miranda), Ghin, Sounas (22' st Brignola), Pompetti, Vandeputte, Stoppa (22' st Ambrosino), Iemmello. All. Vivarini.

Reti: pt 25' Pohjanpalo (r), 40' Ghion, 46' Johnsen.

Arbitro: Santoro (assistenti Sfira e Arace, VAR Nasca).

Note: espulso Bjarkason al 44' del st. Ammoniti Situm, Altare, Gykjaer. Angoli 1-3. Recupero pt 2', st 7'. Spettatori 7765 (abbonati 1281).

Venezia. Seconda vittoria consecutiva per il Venezia che a Sant'Elena batte 2-1 un mai domo Catanzaro e per almeno 24 ore è secondo in classifica. Nel primo tempo arancioneroverdi ingabbiati dalla manovra calabrese ma comunque avanti con il penalty di Pohjanpalo, pareggio del Catanzaro con una bomba di Ghion ma allo scadere l'azione solitaria di Johnsen vale il nuovo vantaggio. Nella ripresa domina il Venezia che però non sfrutta tre palla gol nitidissime, resta in 10 dopo il rosso a Bjarkason e soffre così fino alla fine: alla fine è comunque festa grande.

Classica maglia nera con inserti arancioverdi per il Venezia, schierato da Vanoli con il 4-4-2: confermato capitan Modolo al centro della difesa, esterni di spinta Ellertsson e Pierini, davanti Johnsen e Pohjanpalo. Completo tradizionale rossogiallo per il Catanzaro di Vivarini, in campo con un 4-3-3 piuttosto mobile: terzino destro Situm, spesso ala aggiunta, Pompetti davanti alla difesa, centrale d'attacco Iemmello. Al 2' palla in profondità per Johnsen che potrebbe calciare, prova invece un passaggio in mezzo che però sbaglia. Risponde il Catanzaro con una percussione.di Situm chiuso da Modolo. Al 9' Altare serve sul filo del fuorigioco Pohjanpalo, decisivo l'anticipo di Situm che spazza in corner. Al 12' palla gol per il Venezia: cross di Pierini, sfera che arriva a Busio dopo un paio di tocchi, l'americano da ottima posizione tira però debole e centrale. Al 15' ci prova Stoppa, anche in questo caso ordinaria amministrazione per Bertinato. C'è un leggero predominio territoriale del Catanzaro che prova a mandare in confusione la difesa di casa con lo scambio di posizione tra i vari interpreti, tanto che il modulo in campo diventa spesso un 4-2-4 con un Sounas sullla linea degli attaccanti. Il Venezia invece lascia giocare, provando invece di più delle verticalizzazioni veloci. Al 23' Sverko serve Ellertsson, il quale sfugge facilmente a Sounas, entra in area dove lo travolge Fulignati: rigore netto. Dal dischetto Pohjanpalo calcia benissimo alla destra del portiere e insacca. Forte del vantaggio il Venezia prova a esercitare allora maggior pressione offensiva, senza tuttavia trovare gran fortuna. Al 35' palla per Iemmello che arriva davanti a Bertinato in solitaria, strepitosa parata da futsal del portiere, ribatte Vandeputte, mura Altare ma l'arbitro ferma tutto per fuorigioco. La partita torna in equilibrio al 40' quando Ghion dal limite, su servizio di Vandeputte, esplode un fantastico destro che non dà scampo a Bertinato e si infila quasi all'incrocio. Calabresi nuovamente pericolosi tre minuti più tardi, Pompetti calcia praticamente dalla stessa mattonella di Ghion ma stavolta la palla si perde sul fondo. Al 44' Johnsen arriva sul fondo, prova il passaggio per Johnpalo che va in scivolata ma commette fallo su Veroli. Passano due minuti e il norvegese si mette in proprio, riportando avanti il Venezia: riceve palla a centrocampo, su di lui non chiude la difesa del Catanzaro che si fa trovare scoperta, avanza ai 12 metri e calcia potente di destro, Fulignati si tuffa ma tocca solamente e la palla entra. Si va al riposo con il Venezia avanti 2-1.

Al 5' Vandeputte serve Iemmello che prova a piazzare il sinistro dal limite, palla alta di poco. Un minuto dopo Ellertsson controlla un pallone vagante dai venti metri e serve Candela, il quale solo davanti a Fulignati serve Pohjanpalo che però si fa respingere il tiro dal portiere e poi nel tentativo di ribattere commette fallo. Al 15' nuova colossale palla gol per il Venezia, padrone nel secondo tempo: Candela recupera una palla mal spazzata da Veroli, si accentra verso l'area, serve Busio il quale a sua volta scarica per Johnsen, Fulignati è nel posto giusto e in due tempi addirittura blocca il tiro da distanza ravvicinata. Il Catanzaro, scampato il doppio pericolo, prova a spingere con Sounas e Situm sulla destra, a fatica contenuti da Sverko. Vanoli allora ridisegna la squadra, cambiando entrambi gli esterni offensivi. Al 26' scambio sulla fascia tra Candela e il neoentrato Bjarkason, palla in mezzo, sfortunato Pohjanalo che calcia quasi a botta sicura ma colpisce Johnsen. Passano dieci minuti e il Venezia torna a squillare dalle parti di Fulignati: cross di Johnsen, ci prova due volte Gyktjaer, palla che arriva a Tessmann, botta fuori di un nulla. Al 44' brutto fallo di Bjarkason su Ghion: l'arbitro prima lo ammonisce e poi, dopo aver rivisto l'azione al VAR, estrae il rosso per l'islandese. Occasione Catanzaro al 46' con un cross insidisioso di Katseris, ci mette una pezza Bertinato. Spingono i giallorossi nell'arrembaggio finale: al 50' destro di Brignola, deviazione decisiva sopra la traversa della difesa. E' l'ultimo rischio di Bertinato perchè al 53' fischia tre volte Santoro.