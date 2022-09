Il Venezia cede contro il Benevento in casa: 0-2 per i giallorossi

Il Venezia e il Benevento si affrontano arrivando alla pari: Connolly e de Vries in campo dal primo minuto per gli arancioneroverdi.

La partita

I lagunari provano ad esserci da subito: già al 3' proprio Connolly ha la prima occasione, bravo il portiere avversario a rispondere. I giallorossi provano a prendere le misure e nella metà della prima frazione crescono più dei ragazzi di Javorcic. Al 44' invece bella azione del Venezia che va anche in gol con Connolly: l'arbitro, però, annulla la rete per fuorigioco. Nella ripresa i lagunari sembrano partire meglio, ma un errore difensivo, in una azione piuttosto innocua, innesca i giallorossi che insaccano con La Gumina. La rete inaspettata gela i veneti che provano a rialzare la testa. L'azione più pericolosa al 75' quando Novakovich per poco non trova il pareggio, ma il Benevento tiene duro e al 77' raddoppia con la conclusione di Koutsoupias. Haps e Pierini tentano l'ultimo affondo ma alla fine i giallorossi resistono e conquistano i tre punti.