A Venezia arriva il Bologna: «Dobbiamo mettere in campo orgoglio e dignità»

Al Penzo arriva il Bologna, nell'altro impegno importante di questo finale di stagione. Mister Soncin ha sottolineato le condizioni della sua squadra in vista del match dopo il recente ko contro la Salernitana: «Abbiamo cercato di ricaricarci sia fisicamente che a livello emotivo, questo perché ci aspetta una partita in casa dove bisognerà tirare fuori l’orgoglio e provare a regalare una gioia ai nostri tifosi. Stiamo cercando di trovare delle risorse in ogni elemento della rosa, è stato chiamato in causa chi ha dato di più dal punto di vista dell’approccio. Il cambio modulo è un qualcosa di relativo in questa parte di campionato, dove ciò che conta di più è la voglia di sacrificarsi per la squadra. Da troppo tempo il Penzo non gioisce per una vittoria, il mio compito è far giocare chi sarà più utile alla causa del Venezia. Della partita di Salerno paradossalmente mi è piaciuto l’approccio. Avevamo avuto una buona occasione subito, e poi abbiamo subito un gol in maniera del tutto fortuita. Nonostante ciò abbiamo reagito subito e giocato con intensità per gran parte del primo tempo. Ci è mancato un po’ di coraggio nella seconda frazione di gioco, quell’approccio alla gara che avevo visto a Torino contro la Juventus».

Domani il focus sarà Bologna, senza dimenticare naturalmente di restare concentrati: «Nella partita di domani dobbiamo mettere in campo tanto orgoglio e tanta dignità a prescindere dalla classifica, questo lo dobbiamo a chi ci segue sugli spalti con passione. Nelle ultime partite ho visto una squadra viva, e da questo dobbiamo ripartire per cercare una vittoria da regalare ai nostri tifosi. Siamo noi a dover trascinare il pubblico, sta a noi riportare entusiasmo e apprezzamento per questa squadra. Mihajlovi? è un esempio di coraggio e dignità sia come uomo che come allenatore. Ha trasferito ai suoi giocatori la sua mentalità, e per questo la sua squadra è riuscita a mettere in difficoltà molte grandi squadre. Ovviamente sarà una partita complicata visto il buon momento dell’avversario, ma dobbiamo ripartire da ciò che di buono abbiamo fatto in questi match, dove siamo riusciti a concedere veramente poco agli avversari, con la squadra che si è espressa bene sia dal punto di vista del possesso, che della solidità difensiva».

In tutto 5800 i biglietti venduti in prevendita. Sono 26 i giocatori convocati dal tecnico. Portieri: Bruno Bertinato, Roman Lazar, Niki Mäenpää. Difensori: Mattia Caldara, Pietro Ceccaroni, Tyronne Ebuehi, Ridgeciano Haps, Morre Makadji, Aleš Mat?j?, Michael Svoboda, Maximilian Ullmann. Centrocampisti: Gianluca Busio, Domen ?rnigoj, Michaël Cuisance, Antonio Luca Fiordilino, Sofian Kiyine, Patrick Leal, Dor Peretz, Tanner Tessmann, Antonio Junior Vacca. Attaccanti: Mattia Aramu, Thomas Henry, Dennis Johnsen, Luis Nani, Jean-Pierre Nsame, David Okereke. Calcio d'inizio alle 15.