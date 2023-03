Sfida salvezza, tra Venezia e Brescia finisce con un pareggio

Un gol a testa tra Brescia e Venezia, un pareggio per gli arancioneroverdi nella sfida salvezza contro la squadra lombarda.

La partita

La prima frazione appare bloccata: le due squadre forse per paura di subire per primi, costruiscono poco. Due le occasioni reali: Bisoli salva sulla linea un colpo di testa di Pohjanpalo mentre Galazzi spreca di un soffio la sua occasione. Nella ripresa, dopo cinque minuti, il gol del Venezia: è Pohjanpalo a indirizzare in porta un cross basso e siglare la prima rete. Appena dieci minuti dopo arriva il pareggio avversario: van de Looi dagli sviluppi di un corner riesce a insaccare. Nel finale altre due occasioni: Rodriguez di sinistro impensierisce Joronen, che si salva. Invece per il Venezia è Novakovich a sfiorare il vantaggio, senza fortuna.

Le interviste

Paolo Vanoli nel post partita: “Credo che oggi abbiamo interpretato la partita nel modo giusto, nonostante la fatica a centrocampo. Ci è mancato qualcosa nelle ultime giocate e nelle seconde palle, con un miglioramento evidente nel secondo tempo. Abbiamo provato a vincerla, non abbiamo trovato il match point perché continuiamo a mancare di cattiveria. La squadra ha comunque lottato, e continuerà a farlo fino alla fine, dimostrandosi capace di adattarsi anche ai cambi di modulo. Pecchiamo in personalità ed in esperienza, pretendo di più dai veterani: bisogna comprendere l’importanza della fase di gioco e della situazione. Questo campionato sarà una lotta continua, abbiamo nove partite davanti, tutte alla nostra altezza. Non possiamo sprecare occasioni, come oggi abbiamo fatto, soprattutto nelle partite in casa, che vanno vinte. Dobbiamo concretizzare di più e creare più occasioni”.