Venezia, Busio: "Non è stato facile accettare il risultato contro la Cremonese"

Ieri mattina presso la sala stampa di Ca’ Venezia, è intervenuto davanti ai microfoni della società il centrocampista americano Gianluca Busio:



“La partita di sabato scorso ci ha insegnato molte cose, dobbiamo ancora migliorare sotto certi aspetti, come ad esempio gestire la superiorità numerica che a volte può diventare uno svantaggio. Noi dobbiamo rimanere concentrati al massimo in tutte le situazioni di una partita. I complimenti sulle mie performance di quest’anno mi fanno piacere, sicuramente in questo mi hanno aiutato anche i miei compagni, tra cui Jajalo che sicuramente con la sua esperienza ad alti livelli ha molto da insegnare a me e agli altri centrocampisti giovani in squadra. Non è stato facile accettare il risultato contro la Cremonese, noi vogliamo sempre vincere ma la prestazione comunque c’è stata e questo ci dà fiducia. Una prestazione negativa è peggio di un risultato negativo a volte, finora abbiamo fatto bene in campionato ma non siamo ancora perfetti e dobbiamo migliorare, limando tutti i dettagli per poter fare bene sabato contro il Südtirol. L’aspetto su cui mi sento più migliorato è l’aggressività, voglio dare il mio contributo alla squadra facendo gol e fornendo assist ma anche dando una mano alla squadra a livello difensivo. Mister Vanoli, fin dal suo arrivo, mi ha fatto un’ottima impressione perché anche se non giocavo faceva trasparire la sua fiducia in me. Dal ritiro di questa estate ho capito che lui è probabilmente il miglior allenatore con il quale ho lavorato, crede in noi e vuole tirare fuori il nostro meglio".