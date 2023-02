Il Venezia pareggia contro il Cagliari: finale a reti inviolate

Preziosissimi i punti in palio nella gara tra Venezia e Cagliari. Una partita intensa in parte bloccata che però si chiude a reti inviolate.

La partita

Parte bene il Venezia che costruisce la sua prima occasione, fallita, con Ellertson. Al 14' è Pohjanpalo a tentare la conclusione, blocca Radunovic. Il Cagliari prova a guadagnare terreno e per buona parte della prima frazione cerca di costruire. Il Venezia difende e tenta di riproporsi fino all'altra buona occasione: il colpo di testa di nuovo di Pohjanpalo che questa volta va fuori. Nella ripresa è il Cagliari ad andare per primo vicino al vantaggio con il tiro di Kourfalidis che spreca e manda direttamente in tribuna. Gli arancioneroverdi si bloccano e gli avversari provano a far girare palla e costruire trame offensive. Al 70' sono diversi i tentativi di affondare di marca sarda che vengono ben neutralizzati dalla difesa veneta. Al 76' altra occasionissima questa volta per Prelec che però fallisce l'esecuzione. Nel finale c'è tempo per l'espulsione di Hristov e per la clamorosa opportunità di Johnsen che non va a buon fine lasciando a entrambe le squadre il punticino dello 0-0.