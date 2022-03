Errori, paure e nervosismo: il momento nero del Venezia che rischia di crollare

La sconfitta contro la Sampdoria, per come è maturata e per gli strascichi che ha avuto, ha lasciato molto amaro in bocca nell'ambiente lagunare.

Ad oggi, e salvo imprevisti, sono Genoa, Venezia e Cagliari le tre duellanti al posto salvezza. I lagunari, fermi a 22 punti, devono giocare una partita in più contro la Salernitana. E' abbastanza evidente, però, che pur con questo piccolo bonus, è proprio il Venezia che, delle tre, sta vivendo il momento più duro. Quattro le sconfitte di fila e la sensazione, confermata dallo stesso mister Zanetti, di "giocare con la paura": un limite non da poco che rischia di far naufragare la squadra se non riuscirà a trovare una certa sicurezza in campo. Il Genoa delle tre è certamente quella che sta vivendo il momento migliore. Il calendario appare tosto sia per i rossoblu, che affronteranno squadre come Lazio e Napoli ma anche dirette concorrenti quali Sampdoria e Cagliari, sia per i sardi che, oltre agli scontri diretti con entrambe le sfidanti, troverà di fronte l'Inter ma anche il Verona e il Sassuolo. Al Venezia, invece, spettano squadre quali Roma, Fiorentina, Juventus e, appunto, lo stesso Cagliari.

Per quanto riguarda il campo, le leggerezze difensive che per tutta la stagione siamo stati abituati a vedere da parte degli arancioneroverdi sono il segno di una mentalità ancora non sufficientemente matura e forte ed è ormai un handicap che ad ogni partita riemerge, condannando la squadra ad una rincorsa che, nella migliore delle ipotesi si è tradotta in un pareggio, nella peggiore in un nulla di fatto. Una serie di errori che hanno fatto perdere per strada punti preziosi. Mister Zanetti, protagonista di un acceso diverbio con Henry, non cerca alibi e anzi si carica addosso, come è giusto che sia, il peso del momento. Ma tant'è: ogni fine settimana il copione è lo stesso. Il presidente Niederauer ha affermato che cercherà di essere più presente nelle prossime giornate e fino a fine campionato. La sensazione è che i nervi in casa Venezia siano abbastanza tesi ma la speranza di tutti è quella di rivedere, almeno in parte, lo spirito combattivo della passata stagione. Non sarà facile, certo, la squadra è stata rivoluzionata e forse non tutti hanno dato i frutti sperati. Ma l'imperativo, ora, è quello di crederci. Il tempo per riorganizzarsi c'è: si ritorna dopo la sosta e di fronte ci sarà lo Spezia. Naturalmente sarà vietato sbagliare.