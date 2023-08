Calcio, si fa sul serio: scelti i numeri di maglia. Lunedì la Coppa Italia

In attesa della prima gara ufficiale della nuova stagione in Coppa Italia, il Venezia ha annunciato la scelta dei numeri di maglia che accompagneranno i giocatori nella stagione 2023/24. Eccoli:



1 Jesse Joronen



4 Jay Idzes



5 Ridgeciano Haps



6 Gianluca Busio



7 Francesco Zampano



8 Tanner Tessmann



9 Christian Gytkjaer



10 Nicholas Pierini



11 Andrija Novakovic



12 Bruno Bertinato



13 Marco Modolo



16 Luca Fiordilino



17 Dennis Johnsen



18 Mato Jajalo



19 Bjarki Bjarkason



20 Joel Pohjanpalo



21 Denis Cheryshev



23 Matteo Grandi



27 Antonio Candela



30 Michael Svoboda



31 Maximilian Ullmann



33 Marin Šverko



38 Magnus Kofod Andersen



60 Lorenzo Busato



65 Amin Boudri



77 Mikael Ellertsson

A partire dalle ore 12 di mercoledì 9 agosto sarà attiva la prevendita del Settore Ospiti per Spezia - Venezia, gara valida per i trentaduesimi di finale 2023/24, che si disputerà lunedì 14 agosto alle ore 21 al Orogel Stadium Dino Manuzzi. La prevendita per il Settore Ospiti sarà attiva fino alle ore 19 di domenica 13 agosto. Per quanto riguarda il campionato, queste sono le date annunciate:

1ª giornata

Venezia - Como

Domenica 20 agosto ore 20:30



2ª giornata

Venezia - Cosenza

Sabato 26 agosto ore 18:00



3ª giornata

Sampdoria - Venezia

Mercoledì 30 agosto ore 20:30