Il Venezia non ci sta: ricorso al Coni per chiedere lo 0-3 contro la Salernitana

ll Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal Venezia contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché nei confronti della Salernitana 1919 e della Lega Nazionale Professionisti Serie A, per l'impugnazione della decisione della Corte Sportiva d'Appello della FIGC di non applicare alla Salernitana 1919 le sanzioni previste dall’art. 53 NOIF per la mancata disputa della gara Salernitana – Venezia in programma il 6 gennaio, rimettendo alla Lega Serie A i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa della gara.



Il Venezia lo scorso inverno doveva disputare la gara contro i granata, poi saltata per i troppi contagiati da Covid nelle fila dei campani. Il recupero è in programma il 27 aprile ma gli arancioneroverdi chiedono ancora la vittoria a tavolino. Staremo a vedere come andrà a finire.