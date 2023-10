Venezia, capitan Modolo: "Siamo un grande gruppo"

Questa mattina presso la sala stampa di Ca’ Venezia, è intervenuto davanti ai microfoni del club il capitano Marco Modolo:



“Fisicamente sto bene, mi sono sempre allenato con costanza quindi i problemi che avevo sono stati superati. Quando ci sono le soste per le nazionali l’obiettivo è affrontare le due settimane di lavoro con positività, non essendoci una partita imminente si ha la possibilità di liberare la mente e concentrarsi più sull’allenamento fisico. Da oggi il nostro focus deve essere però sulla Reggiana, perché è per noi una partita importantissima. Le statistiche dicono che i risultati importanti nascono solitamente da una certa solidità difensiva e il Mister cura molto questo aspetto. I miei compagni di difesa in generale sono fantastici, Altare ed Idzes si sono adattati molto velocemente, lavorano sodo e si meritano le ottime prestazioni che stanno facendo. Ho sempre detto che indossare la fascia di capitano di questo club è per me un grande orgoglio, ma ci sono diversi leader importanti nel gruppo che meritano di indossarla in campo, tra cui Joel Pohjanpalo. I carichi di lavoro in settimana vi assicuro che sono pesantissimi, questo ci permette di essere in forma fisicamente e poter dare il massimo in partita. Siamo un grande gruppo, con tanti ragazzi che vengono dall’estero, ma stiamo davvero bene insieme e penso che questa sia la base fondamentale in una squadra. Il fatto di essere la squadra con meno cartellini della Serie B dipende molto dal modo di giocare, teniamo molto il possesso della palla e riduciamo gli spazi tra i reparti cercando di mantenere una certa compattezza. La Reggiana, nostra prossima avversaria, gioca veramente bene e ha raccolto meno punti di quanti ne avrebbe meritati. Sono convinto che abbiamo le possibilità di fare una grande partita ma dobbiamo lavorare come sempre in settimana per arrivare pronti. Come ha detto il Mister è giusto coltivare dei sogni ma noi possiamo promettere solamente di dare il massimo in ogni gara.“