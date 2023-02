Venezia, il commento del ds Antonelli a fine mercato

A chiusura della finestra di mercato invernale, che ha visto il Venezia FC interessato da numerose operazioni in entrata e in uscita, il Direttore Sportivo Filippo Antonelli traccia un bilancio, a breve e lungo termine, della sessione di trasferimenti appena conclusa, con un occhio alla prossima Giornata 23 del campionato di Serie B 2022/23.



“Abbiamo effettuato molte operazioni in questa finestra: 29, sia in entrata che in uscita. Il mercato di gennaio è sempre particolare e difficile, e avevamo elaborato più strategie. Volevamo capire cosa fosse possibile fare con i giocatori che avevamo a disposizione, ma il rendimento delle ultime gare ci ha convinti che fosse necessario un cambiamento, soprattutto in termini di motivazione e di attaccamento al progetto, seguendo in questo senso anche le indicazioni e le sensazioni di mister Vanoli, in cui riponiamo massima fiducia. Il nostro modo di operare è fondato sul bilanciamento: per ogni giocatore in uscita in un determinato ruolo, abbiamo fatto in modo di averne uno in entrata. Abbiamo incontrato anche le richieste del Presidente, che desiderava una rosa equilibrata, non tanto dal punto di vista dei costi, come si è letto sui giornali, quanto dal punto di vista dei numeri e dell’effettiva necessità di una panchina così lunga. Inutile dire che l’attuale classifica ha influenzato il nostro potere di acquisto sul mercato. Le operazioni in uscita, soprattutto per quanto riguarda i giovani in prestito, vanno peraltro lette non nell’ottica dello ‘smantellamento’, quanto con il desiderio di dar loro spazio per giocare in altre squadre, dove possono trovare respiro nel breve termine: crediamo in loro, e in loro vogliamo investire, facendo maturare un po’ di esperienza altrove. Per quanto riguarda chi è passato in Serie A, non possiamo negare ai nostri ragazzi il salto in una categoria superiore, a maggior ragione se a fronte di un introito significativo per la società. Per ognuno di loro, tuttavia, abbiamo trovato dei sostituti giovani e di belle prospettive su cui poter puntare, provenienti a loro volta dalla Serie A e dalle massime divisioni europee. Se ci siamo spinti così in là con la nostra ‘rivoluzione’, è per l’assoluta sicurezza che ho nelle capacità di mister Vanoli di saperla affrontare, aiutato dal fatto che molti dei nuovi arrivi, nel loro percorso fino ad ora, si conoscono già e hanno già giocato insieme. Siamo fiduciosi che una personalità come quella di Vanoli saprà dare un’identità a questa squadra, trovando un sistema di gioco che si adatti alle caratteristiche degli innesti. Abbiamo portato avanti la nostra visione con raziocinio e con il desiderio di avere in rosa davvero solo giocatori motivati, che avessero un reale interesse al progresso del Venezia nel lungo termine, ed è questo il nostro messaggio alla città e alla tifoseria: vogliamo che, da oggi, inizi un nuovo campionato. Per affrontarlo, ora più che mai, abbiamo bisogno del loro supporto e dell’amore che questa città nutre per i nostri colori”.