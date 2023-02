Benevento-Venezia 1-2, il commento di Vanoli e Pierini

Il Venezia FC torna alla vittoria per la prima volta nel 2023 allo Stadio Ciro Vigorito di Benevento, superando per 1-2 i giallorossi in una partita senza esclusione di colpi, in ottica salvezza. Le reti di Nicholas Pierini e Joel Pohjanpalo regalano tre punti importanti ai lagunari nella giornata 23 del campionato di Serie B 2022/23.



Il tecnico del Venezia Paolo Vanoli e l’attaccante Nicholas Pierini hanno così commentato l'esito del match.



Paolo Vanoli: “Eravamo ben consapevoli dell’importanza di questo risultato per entrambe le squadre in campo, ma ci ho sempre creduto. La difficoltà principale da gestire, oggi, poteva essere l’innesto dei nuovi arrivati, a cui però devo fare i complimenti per lo spirito e per la preparazione con cui sono scesi in campo. Ne abbiamo guadagnato in determinazione. Alcune cose potevamo essere gestite in maniera migliore da parte nostra, soprattutto in fase di palleggio, ma è stato finalmente il modo di giocare che mi aspettavo da questi ragazzi fin dall’inizio. Continuiamo ad avere difficoltà nel gestire i momenti negativi della partita, e serve più personalità per correggere questa lacuna e per approfittare, viceversa, delle situazioni di vantaggio, anche psicologico. Dobbiamo rimanere lucidi e tenere la testa ben salda sulle spalle, perché questo campionato è ancora lungo e duro”.



Nicholas Pierini: “Sono contento di aver dato il mio contributo per una partita che sapevamo essere fondamentale, soprattutto dopo un difficile inizio nel girone di ritorno. La Serie B di quest’anno è molto più competitiva rispetto ad altre stagioni, motivo per cui non dobbiamo abbassare la guardia. Dobbiamo continuare a mettere duro lavoro e dedizione per venire fuori dalle zone calde della classifica, passo dopo passo”.