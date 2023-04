Venezia-Como 3-2, il commento di Vanoli e Candela

Il Venezia conquista una vittoria fondamentale in chiave salvezza nella Giornata 31 del campionato di Serie B 2022/23, rimontando lo svantaggio iniziale subito con il Como grazie alle tre reti di Antonio Candela, Tommaso Milanese e Joel Pohjanpalo davanti ad uno Stadio Pier Luigi Penzo ricolmo di tifosi.



Il tecnico del Venezia Paolo Vanoli e il difensore Antonio Candela hanno così commentato l'esito del match.



Paolo Vanoli: “Oggi ho visto un grande Venezia. In parte mi aspettavo una prestazione del genere, dopo due settimane di ottimo lavoro, ma non è mai semplice giocare con le aspettative e le pressioni che la nostra posizione in classifica comporta. Sono particolarmente soddisfatto perché ho visto finalmente il giusto spirito, dopo essere finiti immeritatamente in svantaggio, ma voglio ancora più cattiveria in difesa e nella fase offensiva, dobbiamo gestire le partite diversamente. Siamo un gruppo, siamo una squadra, e oggi lo abbiamo dimostrato davanti a un pubblico che ci sta trascinando e sostenendo fino alla fine. Dobbiamo ancora lavorare sulla scaltrezza, ma proseguendo su questa strada i risultati continueranno ancora ad arrivare”.



Antonio Candela: “Siamo molto soddisfatti di questa prestazione: siamo partiti con la consapevolezza di trovarci di fronte a uno scontro diretto, nemmeno un pareggio ci avrebbe soddisfatti. Siamo partiti con il piede giusto, poi siamo stati sfortunati a subire lo svantaggio, ma riprendersi da quella situazione non era semplice e noi ce l’abbiamo fatta. Sappiamo bene che le altrre squadre nella nostra situazione stanno avendo risultati ugualmente positivo, quindi non è questo il momento di rilassarci. Arrivati a questo punto, dobbiamo dare tutto e non possiamo sbagliare nulla. Era importante segnare alla fine del primo tempo, per non tornare in spogliatoio in una situazione di svantaggio e soprattutto per ringraziare i tifosi, oggi numerosissimi, che ci hanno aiutato e supportato, come spero continueranno a fare”.