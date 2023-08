Parte il campionato del Venezia: in prima serata la gara contro il Como

Il Venezia riparte anche in campionato. Dopo la sconfitta in coppa Italia gli arancioneroverdi cominciano il loro cammino in serie B contro il Como. Fischio d'inizio alle 20.30, si gioca al Penzo.

Le due squadre vantano un attacco importante. Il Venezia oltre ai consolidati Johnsen e Pohjanpalo, già protagonisti lo scorso anno, possono contare su Gytkjaer, l'attaccante che ha firmato la promozione del Monza in A. Dall'altra parte Cutrone e Cerri. Il cantiere arancioneroverde è ancora aperto e la sconfitta contro Lo Spezia, oltre alle parole di avviso di Vanoli e del presidente Niederauer, confermano la situazione ancora indefinita.

Questi i convocati: Portieri: Bruno Bertinato, Matteo Grandi, Jesse Joronen. Difensori: Lorenzo Busato, Antonio Candela, Lorenzo Da Pozzo, Jay Idzes, Marco Modolo, Marin Šverko, Maximilian Ullmann, Francesco Zampano. Centrocampisti: Magnus Kofod Andersen, Bjarki Bjarkason, Gianluca Busio, Mikael Ellertsson, Luca Fiordilino, Tanner Tessmann. Attaccanti: Denis Cheryshev, Christian Gytkjaer, Dennis Johnsen, Marco Olivieri, Nicholas Pierini, Joel Pohjanpalo.