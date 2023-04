Il Venezia la ribalta e vince: contro il Como finisce 3-2

Il Venezia affronta il Como in casa a caccia di importanti punti salvezza: il Como viene da una striscia positiva, i lagunari da una preziosa vittoria contro l'Ascoli.

La partita

La gara si accende subito: all'8' è Da Cunha a insaccare dopo una carambola in area. Per il Como è il vantaggio. Il Venezia non subisce il colpo e anzi prova a reagire: al 19' Johnsen, sfortunato, colpisce una traversa; due minuti dopo sono di nuovo gli ospiti ad andare vicini al raddoppio con Cerri, senza fortuna. Al 29' altro rischio per il Venezia, Joronen si salva. E' in chiusura di primo tempo, però, che gli arancioneroverdi trovano il pari: Carboni serve Candela che con una bella conclusione brucia l'estremo difensore avversario. Buona la prestazione del Venezia che è riuscito a raddrizzare le sorti dell'incontro nella prima frazione. Si riparte ancora a mille. Questa volta sono ancora i lagunari ad andare subito a rete: al 48' Johnsen calibra per Milanese che non fallisce. Nemmeno il tempo di esultare e il Venezia trova anche il terzo gol: bene la coppia Johnsen-Pohjanpalo ad approfittare di un'indecisione degli avversari, è quest'ultimo a insaccare l'1-3. I ragazzi di mister Vanoli giocano bene e potrebbero dilagare ma nel finale è il Como ad accorciare le distanze: Gabrielloni su corner riesce a firmare il 2-3. Da segnalare le accese proteste, punite con il rosso, di Vanoli per comportamento scorretto dei giocatori avversari. Tre punti salvezza, la prossima gara lunedì di Pasquetta.

Interviste

Mister Vanoli: «Siamo un gruppo, stiamo crescendo, siamo una squadra e lotteremo fino alla fine. Stiamo trascinando i tifosi, grazie anche a loro. Sono molto contento del risultato e della prestazione. Proteste? Sono andato al quarto uomo e gli ho detto il portiere continua a prendere tempo. Da lì si offendono e l'arbitro viene ad ammonire. O si collabora...non so. Non si può dire nulla».