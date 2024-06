Venezia, continua il toto allenatore

Il rebus allenatore continua in casa Venezia: continuano a rimbalzare vari nomi per il dopo Vanoli ma ancora non c'è niente di ufficiale. In primis continua il tira e molla tra la società lagunare e quella di Cairo che continuano a trattare: il Venezia vuole incassare l'intera clausola di un milione prevista da contratto, rifiutando così le contropartite offerte dai granata. Quasi impossibile che che la trattativa si areni a questo punto, resta il fatto però che si sta decisamente andando per le lunghe.

La rosa dei nomi da cui uscirà il successore di Paolo Vanoli pare ormai essersi ridotta a quattro opzioni: Eusebio Di Francesco, Salvatore Bocchetti, Vincenzo Vivarini e Marco Zaffaroni. Un parterre che non entusiasma troppo la piazza: Di Francesco arriva da una clamorosa retrocessione all'ultima giornata e da una lunga serie di esoneri, Bocchetti è quasi all'esordio in quanto ha allenato il Verona per un mese nel 2022 per poi essere affiancato da Zaffaroni, il quale nell'ultima stagione è retrocesso con la Feralpi Salò. Vivarini invece arriva da una lunga gavetta, non ha mai allenato in A, fresco di rottura il Catanzaro nonostante avesse un altro anno di contrattio.

Ieri il direttore sportivo Filippo Antonelli ha incontrato Salvatore Bocchetti, il quale è assistito da Andrea D'Amico, lo stesso procuratore di Paolo Vanoli: sicuramente non è una coincidenza. In pole position resisterebbe ancora Eusebio Di Francesco, il quale nonostante gli ultimi risultati, è dei quattro quello con nettamente più esperienza nella massima serie. Nell'incastro dell panchine, il Frosinone, l'ultima squadra allenata dall'ex tecnico di Roma e Sampdoria, ha messo con forza gli occhi su Vincenzo Vivarini e dalle parti di Catanzaro parlano addirittura di un accordio già fatto.

Sul fronte mercato anche qua sono parecchi i nomi rimbalzati in questi giorni, senza ovviamente trovare nessun riscontro ufficiale al momento. Un obiettivo ambizioso è l'ex milanista Simone Kjaer, giocatore dall'esperienza internazionale rilevantissima sia a livello di club che di nazionale, ma con un dato anagrafico importante considerati i 35 anni compiuti e i vari acciacchi degli ultimi due anni. A frenare la trattativa è però principalmente il fattore economico: il danese al Milan percepiva un milione e mezzo all'anno, una cifra assolutamente fuori portata per le casse del Venezia. Per l'attacco piacciono l'ala del Sassuolo Armand Laurientè, il quale difficilmente resterà in Serie B dopo la retrocessione ma un contratto fino al 2027: per evitare la svalutazione i neroverdi potrebbero cederlo in prestito. L'altro nome è quello di Rachid Cheddira, attaccante marocchino del Napoli che nell'ultima stagione a Frosinone con Di Francesco ha segnato 7 reti. Infine dalla Juventus potrebbero arrivare due rinforzi in prestito: il centrocampista centrale del 2003 Fabio Miretti, cercato però da mezza Serie A, e soprattutto il terzino destro Tommaso Barbieri, reduce da una discreta stagione al Pisa.