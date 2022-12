Il Venezia è rinato: contro il Cosenza vittoria per 2-0

Il Venezia conferma la sua rinascita anche contro il Cosenza con la vittoria per 2-0.

La partita

Un primo tempo ben gestito porta il Venezia in vantaggio già al 18': è Johnsen a servire Crnigoj che dentro l'area insacca. I lagunari si comportano bene, cercano di proporsi. Il Cosenza dal canto suo appare timido, pareggia ma in netto fuorigioco: il gol è annullato. Al 54' in ripartenza gli arancioneroverdi si rendono pericolosi ancora con Crnigoj che serve Pohjanpalo, il suo tiro viene respinto da Marson.Il match rallenta, il Cosenza tenta il tutto per tutto alla mezz'ora quando Rigione potrebbe trovare il pari, bravo Joronen a opporsi. Gol sbagliato gol subito: al 75' Tessman, su punizione, trova la parabola perfetta del 2-0.

Le interviste

Le parole di mister Vanoli: «Il mio compito è quello di far crescere questa squadra. Poi da qua ad avere la squadra che io voglio ce ne vuole un po'. Ci vuole tempo. Sono stati bravi a riconquistarsi il pubblico con la prestazione e il sacrificio. Rispetto a prima stiamo diventanto una squadra dove tutti si stanno sacrificando per il compagno. La salvezza è ancora lunga: è un campionato difficile».