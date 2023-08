Pari tra Venezia e Cosenza: due traverse per gli arancioneroverdi

Un pari tra Venezia e Cosenza nella gara delle 18 al Penzo che sua stretto agli uomini di Vanoli.

La partita

Partono meglio gli arancioneroverdi che dopo pochi minuti potrebbero andare in vantaggio, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Al Venezia annullato anche un rigore inizialmente concesso. Poi alla mezz'ora il Cosenza passa nell'unica vera occasione della prima frazione: Voca dal limite prova una conclusione che si infila alle spalle del portiere. È 0-1. Nella ripresa nemmeno cinque minuti e il Venezia pareggia: è ancora Pierini il bomber arancioneroverde di questa prima parte di stagione. Servito in profondità si sbarazza della difesa con una serie di dribbling e insacca. Il resto del secondo tempo è tutto del Venezia che, soprattutto nel finale, meriterebbe la vittoria. Almeno quattro le conclusioni pericolose: due di Gytkjaer, che colpisce anche la traversa, una del nuovo arrivato Lella e un'altra importante di Idzes che colpisce a sua volta la traversa. Pareggio sfortunato del Venezia che lascia qualche punto in una gara in cui avrebbe potuto vincere.