Venezia-Cremonese 2-1, il commento di Vanoli e Bjarkason

Al termine della sfida Venezia-Cremonese, valevole per la Giornata 35 del campionato di Serie BKT 2023/24, conclusasi con il risultato di 2-1, il tecnico arancioneroverde Paolo Vanoli e Bjarki Bjarkason hanno così analizzato il match.



Paolo Vanoli: “Nel primo tempo siamo stati un po’ lenti e abbiamo giocato con poca personalità contro una grandissima squadra. Per essere protagonisti abbiamo bisogno di tutti e anche oggi si è visto, siamo una grande squadra e insieme alla spinta del nostro pubblico daremo tutto per inseguire il nostro sogno. Il calcio è strategia, sapevamo che loro ci avrebbero pressato alto. L’azione del gol di Bjarkason è come mi ero immaginato la nostra fase offensiva, siamo stati tutti bravi anche chi è subentrato e dobbiamo continuare su questa strada. I ragazzi avevano talmente tanta voglia di fare bene che forse sono stati sorpresi un po’ all’inizio, ma poi hanno fatto un secondo tempo eccezionale. Sono un allenatore passionale, voglio vivere appieno sia i momenti negativi che quelli positivi. E’ un piacere vedere i miei ragazzi giocare così, non saremo perfetti ma sappiamo attraversare e gestire le difficoltà che incontriamo. Nel primo tempo abbiamo perso un po’ di lucidità in occasione del gol preso, dobbiamo migliorare sotto questo punto di vista ma forse era dovuto anche alla tensione della gara. Volevo più personalità dalla squadra e nel secondo tempo ci hanno creduto e sono stati bravissimi.“



Bjarki Bjarkason: “Quando sono entrato volevo fare quei 45 minuti dando tutto, avevo l’energia e la gamba per poter aiutare la squadra e son contento di averlo fatto. Segnare una rete è stato bellissimo, forse è il gol più importante della stagione a livello personale e lo dedico ai tifosi che oggi sono stati fantastici. Nel primo tempo non stavamo giocando a calcio come avremmo voluto, nelle partite importanti ci può stare. Nel secondo tempo abbiamo superato quelle difficoltà e abbiamo conquistato tre punti importantissimi. Noi ci concentriamo su ciò che possiamo controllare, quindi le ultime tre partite che mancano.“